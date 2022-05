Verbandsmeisterschaften : Schwimmer schaffen 30 neue Bestzeiten und 29 Medaillen

TVR-Trainer Christian Kowalis war zufrieden mit seinen Schwimmern. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Mit 17 Aktiven ist der TV Ratingen bei den Verbandsmeisterschaften gestartet, es gab 29 Medaillen und 30 neue Bestzeiten. Trainer Christian Kowalis hofft auf weitere Qualifikationen für die Deutschen Meisterschaften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

17 Schwimmer des TV Ratingen sind bei den Verbandsmeisterschaften der älteren Jahrgänge beim SV Bayer in Uerdingen gestartet. Frisch aus dem anstrengenden Trainingslager zurück, hatte Trainer Christian Kowalis die Aktiven jeweils nur für wenige Starts gemeldet. Um so erfreulicher waren am Ende 29 Medaillen und 30 persönliche Bestzeiten. Eine klasse Leistung zeigte Jill Koch mit dem Sieg über die 200 Meter Brust in 2:46,98 Minuten. Damit war sie nicht nur Schnellste ihres Jahrgangs, sondern die aller Starterinnen.

Sanya Music gewann Goldmedaillen über die 100 und 200 m Rücken sowie die 100 Freistil. Gleich vier Medaillen holte die erfahrene Charlotte Wendel über 50 Schmetterling, 100 und 200 Freistil. Zum Abschluss konnte sie dann auch den Finallauf über die 50 Schmetterling in 0:28,40 Minuten für sich entscheiden. Jonas Berger freute sich bei vier Starts jeweils über vier neue Bestzeiten und die Bronzemedaille über die 50 Brust. Helen Burchard gewann ihre Lieblingsstrecke 100 Rücken in 1:09,55, Martin Elbe erreichte ebenfalls über die Rückenlage in 100 und 200 m die Bronzemedaille. Lena Görgens steigerte sich über die 50 Freistil auf flotte 0:28,53 – das brachte die Silbermedaille. Dazu kam dann noch Platz drei über die 50 Schmetterling.

Leander Werner steigerte sich deutlich über die 50 Freistil mit einer Zeit von 0:25,81. Neben Platz zwei in seiner Altersklasse war der Einzug ins Finale der weitere Lohn. Schmetterlingspezialist Max Juretzki stand sowohl über die 50 als auch die 200 m auf dem Siegerpodest. Ebenfalls zweimal geehrt wurde Finja Querfurth über die 100 und 200 Rücken. Hugo Richter vrzeichnete bei drei Starts drei dritte Plätze ebenfalls über die beiden Rückenstrecken sowie 100 Freistil in jeweils neuer Bestzeit. Antonia Wendel schaffte Platz eins über die 50-Schmetterling-Sprintdistanz. Weitere Medaillen erzielen Julian Brauneck, Emily Schier und Jan Wirminghaus.

Trainer Kowalis blickte zufrieden auf die Leistungen seiner Schützlinge: „Mit Antonia und Charlotte Wendel sowie Leander Werner haben sich drei Sportler in den erstmals auf Verbandsebene ausgetragenen Finalläufen qualifiziert. Die Leistung von Jill Koch reicht sicher zur Qualifikation zur Deutschen Jahrgangsmeisterschaft, sodass sie dort Ende Mai in Berlin erstmals an den Start gehen kann. Der Wettkampf war noch einmal eine gute Belastung vor den NRW-Meisterschaften am darauf folgenden Wochenende.“