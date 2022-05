Tischtennis-NRW-Liga : TuS 08 Rheinberg bedient sich zweimal bei WRW Kleve

Vincent Kepser schließt sich dem TuS 08 Rheinberg an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rheinberg Vincent Kepser und Elijas Erkis werden in der nächsten Saison für den NRW-Ligisten an der Platte stehen. Ansonsten bleibt das Team unverändert. Jens Menden kann nach seiner Hand-OP wieder schmerzfrei trainieren.

Der erste Tischtennis-Mannschaft des TuS 08 Rheinberg hat Vincent Kepser (25) und Elijas Erkis (16) von WRW Kleve verpflichtet. Beide spielten zuletzt in der Verbandsliga. Nach dem Rückzug der Klever in die Bezirksliga suchten sie eine neue sportliche Herausforderung. Nicht ganz unbeteiligt am Doppel-Wechsel war Elijas Vater Ismet Erkis, der seit Oktober als Nummer eins für die Rheinberger in der NRW-Liga aufschlägt.

Sein Sohn wird von einem Privattrainer betreut wird und spielte für Bayer Uerdingen schon in der Herren-Oberliga. Der 16-Jährige gehörte vor allem im Schüler-Bereich mit Teilnahmen an den „Westdeutschen“ zu den besten Nachwuchsspielern in NRW. Mit Blick auf seine TTR-Punktzahl liegt er deutschlandweit auf Rang 29 beim Jahrgang 2005. Elijas Erkis soll allerdings vorrangig in der zweiten Mannschaft in der Landesliga zum Einsatz kommen. „Wir wollen ihn ab und zu auch bei uns aufstellen“, sagt Ermin Besic, Kapitän der NRW-Liga-Truppe.