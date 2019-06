Boxabend im Kaya Plaza : Klare Siege für Ali Rami und Alpay Yaman

Krefeld Die beiden Boxer lassen bei der Kampfnacht im Kaya Plaza nichts anbrennen und zeigen sich gerüstet für die kommenden Aufgaben.

Alpay Yaman legte in seinem Kampf ein hohes Tempo vor und kam nach gut einer Minute zu ersten Wirkungstreffern. Sein Gegenüber indes erwies sich als hart im Nehmen, ließ sich davon noch nicht beeindrucken. In der dritten Runde schien das Feuerwerk an Schlägen allmählich Wirkung zu zeigen. Immer wieder kam der Krefelder zu klaren Treffern. Tschamba ließ die Deckung häufig hängen. Auch in der vierten Runde blieb Yaman am Ball, schaffte es sogar, seinem Gegner den Mundschutz aus dem Gesicht zu schlagen. Gegen Ende schien es auf einen K.o. hinauszulaufen, doch Tschampa rettete letztlich der Gong. In der fünften Runde machte das hohe Tempo beiden zuhends zu schaffen. Yaman landete immer wieder gute Treffer am Kopf, doch sein Gegner berappelte sich stets. Das schien sich in der sechsten Runde zu rächen, als Tschamba plötzlich aufdrehte und seine Chance witterte. Yaman konterte, versuchte, mit Aufwärtshaken dagegen zu halten. So ging es in die achte Runde, und weiterhin gaben beide Boxer noch einmal ihr möglichstes - mit Vorteilen für Yaman, den letztlich auch die Punktrichter anerkannten - Punktsieg für Yaman, viel Beifall für den unterlegenen Stephane Tschamba, der sich gut verkauft hatte.