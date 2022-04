Grundkenntnisse der Sprache helfen beim Spanienurlaub : Spanisch-Fans treffen sich seit 25 Jahren

Langenfeld Spanisch lernen in zwangloser Atmosphäre mit Muttersprachlern bei gutem Essen und noch besserer Laune: Dabei helfen die Mitglieder des Stammtisches und geben ihre Erfahrungen weiter.

Gegründet wurde der Treff von der gebürtigen Spanierin Maria Inmaculada Mariner-Ferris, Raquel Wagner, die ursprünglich aus Chile kommt, sowie dem Texaner Bill Theiss. Beide Frauen hatten in den neunziger Jahren angefangen, bei der VHS Langenfeld Kurse für Spanisch als Fremdsprache zu geben. „Wir haben uns dann aber gedacht, dass es auch schön wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Sprachkenntnisse auch außerhalb der Unterrichtsatmosphäre der VHS zu verbessern“, sagt Mariner-Ferris. „Und seit Anbeginn treffen wir uns regelmäßig, ich war hier noch nie alleine, meist kommen so acht bis zehn, maximal versammeln sich 16 hier um den Tisch“, ergänzt Wagner.

Der Spanische Stammtisch wird als kostenfreies Kursangebot der VHS Langenfeld geführt. Die weiteren Stammtisch-Termine im Steakhaus La Plaza, Düsseldorfer Straße 2, sind am 5. Mai sowie am 2. Juni dieses Jahres. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Besucher sind willkommen.

Die Liebe zu Spanien ist unter Deutschen weit verbreitet, was zu Beginn der Osterferien an den Schlangen für Flüge Richtung Balearen oder spanisches Festland beobachtet werden kann. Viele Deutsche verlassen sich auf ihre Englisch-Kenntnisse, nicht wenige wollen aber auch zumindest Grundkenntnisse der Sprache ihres häufig besuchten Urlaubslandes haben, sind sich Mariner-Ferris und Wagner einig. So wird am Stammtisch auch konsequent darauf geachtet, dass ausschließlich Spanisch gesprochen wird.

„Ich habe in der Jugend Spanisch gelernt, meine Sprachkenntnisse dann beruflich genutzt und will jetzt sprachlich einfach fit bleiben“, sagt Wolfgang Freudenhammer, der vor seiner Rente als Exportleiter bei Jenoptik in Monheim beschäftigt war. Sich gleichsam im Spanischkurs kennengelernt haben sich Anja und Jörg Unshelm, und das Paar, das die Silberhochzeit bereits hinter sich hat, ist nicht nur sich, sondern auch dem Stammtisch immer treu geblieben. „Die beiden haben mich sogar in Madrid, als ich eine Zeit lang wieder in Spanien gewohnt habe, besucht“, sagt Mariner-Ferris, die damit den Grad der Freundschaft, die entstanden ist, unterstreicht.