Hockey : Eishockey-Star Draisaitl morgen in der Vreed zu Gast

Krefeld (RP) „Das wird eine Super-Sache“, freut sich Niklas Wellen, Krefelder Hockey-Nationalspieler und Bronzemedaillen-Gewinner mit der DHB-Auswahl in Rio. Damit meint er den geplanten Besuch des Deutschen Eishockeyspielers Leon Draisaitl beim Spiel der Deutschen Hockey-Nationalmannschaft im Rahmen der internationalen FIH PRO LEAGUE am Mittwoch (21 Uhr) in Krefeld gegen Belgien.

Leon Draisatl und Niklas Wellen sind befreundet und haben schon zusammen in Spanien einen Fitness-Urlaub absolviert. „Natürlich verfolge ich die Karriere von Leon in der NHL mit großem Interesse. Ich freue mich, dass er kommt“, sagt Wellen.“ Seit August 2014 spielt der 24-jährige und in Köln geborene Leon Draisaitl bei den Edmonten Oilers. Seit er in der vergangenen Saison mit 105 Punkten zweitbester Scorer in der regulären NHL-Saison wurde, gehört er zu den Superstars des nord-amerikanischen Profi-Eishockeys. Er war auch maßgeblich am erfolgreichen Abschneiden des deutschen Teams bei der WM in der Slowakei beteiligt. Desen Weltstar des Eishockeys können Krefelds Sportfans nun live erleben. Zwar nicht in Aktion - aber im Interview in der Halbzeitpause und in einer kurzen Talkrunde, direkt nach Ende des Hockey-Länderspiels. Das ein oder andere Autogramm wird es natürlich auch geben.