Tennis-Bezirksmeisterschaften : Elias Emilio Walter gewinnt „Königsklasse“

Elias Emilio Walter vom TV Osterath, der für das Herren-Team seines Vereins in der Niederrheinliga spielt, setzte sich im Endspiel im Match-Tiebreak mit 10:0 durch und gewann damit den Titel der Herren A. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Spieler vom TV Osterath gewann bei den Meisterschaften des Tennis-Bezirks 1 den Titel der Herren A. 200 Teilnehmer sorgten auf den Anlagen des Hülser SV, des CSV Marthon und des TC GW St. Tönis für spannende Spiele.

Am Pfingstsonntag wurden bei strahlendem Wetter die 15 Endspiele auf der beim Hülser SV durchgeführt. „Wir hatten eine tolle Woche mit spannenden Spielen“, sagte Ralf Balve, der mit seinen Mitstreitern Joachim Mende und Günther Besen für die Organisation verantwortlich war. Der Kreissportwart Balve glänzte aber nicht nur mit guter Organisation sondern kann auch mit dem Racket sehr gut umgehen. Der Spitzenspieler der Herren 55 des CSV Marathon kämpfte sich im Laufe der Woche bis in das Finale vor. Hier fand Balve aber in Horst Starsetzki vom HTC BW Krefeld seinen Meister und verlor mit 1:6, 4:6.