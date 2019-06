Eishockey : In der Yayla-Arena wird derzeit die neue Flexi-Bande eingebaut

Krefeld Für den reibungslosen Ablauf des Aufbaus ist der Finne Heikki Melkko verantwortlich. Von 1975 bis 78 war er Nachwuchstrainer des Krefelder EV.

Die Multifunktionshalle an der Westparkstraße muss als Spielstätte der Krefeld Pinguine zur neuen Saison (ab 13. September), über ein so genanntes Flex-Bandensystem verfügen. So will es die Deutsche Eishockey Liga (DEL). „Wir haben uns schon bevor es zur Pflichtsache wurde mit dem Thema auseinandergesetzt und uns auch mit Experten in zum Beispiel Malmö und Köln ausgetauscht“, berichtet der Technische Leiter Stefan Henschel. Die Wahl fiel auf die Firma „Ice Pro“ aus Finnland, die mit ihrer Konstruktion Vorreiter in Europa war. Das Unternehmen war außerdem für die Banden bei den olympischen Spiele in Pyeongchang verantwortlich. Krefeld bekommt nun also auch eine Art „Olympia-Bande“.