Jugend-Fußball : Internationales Flair beim Pokalturnier des SC Bayer

Auch die Teams von Arminia Ibbenbhren (grün) und SV Hoofddorp waren über Pfingsten am Löschenhofweg zu Gast. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld (JH) Auf der Sportanlage des SC Bayer Uerdingen herrschte am Samstag und Sonntag beim siebten „Bayer-Uerdingen-Pokalturnier“ internationales Flair. Der SC Bayer richtete sechs Fußballturniere für Jugendmannschaften von U11 bis U19 aus.

Insgesamt nahmen 100 Mannschaften aus acht Ländern an dieser Großveranstaltung teil. Die Teams hatten ihre Teilnahme als Saisonabschlussfahrt über die Agentur „Eurosportring“ gebucht.

Die Organisation der Turniere, bei denen der Breitensport im Vordergrund steht, lag in den Händen des SC Bayer, der angeführt vom Abteilungsleiter Fußball, Lutz Schuffels, diese Mammutaufgabe mit seinen etwa 240 ehrenamtlichen Helfern perfekt meisterte. Untergebracht waren die Teilnehmer in Jugendherbergen und Hotels in Düsseldorf, Duisburg und Krefeld. Einige Teams nächtigten auch in der großen Sporthalle des SC Bayer.

Die weiteste Anreise hatte die Mannschaft von Susa Wien aus Österreich, die mit ihrem U12-Team zum zweiten Mal in Krefeld dabei war. In diesem Verein spielen übrigens nur Kinder von Diplomaten. Wien erhielt bei der U12 auch den Fair-Play-Pokal. Auf dem Siegertreppchen ganz oben landete in dieser Altersklasse die Mannschaft vom SC Bayer. Auch bei der U11 gewann das Team des Ausrichters. Hier mischte auch die U9 des SC Bayer sehr gut (Platz vier). Bei der U19 ging der Siegerpokal an den FC Maasgouw aus den Niederlanden. Auf Platz zwei kam die Mannschaft des Veranstalters.