Eishockey : Torwart-Camp mit Lukas Lang und Tomas Duba

Auch diese drei Nachwuchstorhüter des KEV nahmen in Dinslaken am Camp von Lukas Lang (li.) und Tomas Duba (re.) teil. Foto: schoofs

Krefeld Die beiden ehemaligen Eishockey-Torhüter der Krefeld Pinguine waren über Pfingsten in Dinslaken auf dem Eis.

(hgs) Tomas Duba fühlte sich in den vergangenen Tagen pudelwohl. „Ich freue mich, endlich mal wieder in Krefeld zu sein und viele Freunde besuchen zu können“, sagte der ehemalige Torwart der Pinguine am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung und strahlte über alle Backen . Einer dieser Freunde ist Lukas Lang, mit dem sich Duba in der Saison 2013/14 die Torwartposition bei den Schwarz-Gelben teilte. Als Lang seinen Kumpel fragte, ob der über Pfingsten an seinem Camp für Nachwuchs-Torhüter als Coach mit aufs Eis gehen könne, sagte der Tscheche sofort zu. „Es ist toll, wenn man seine Erfahrungen an die Kids weitergeben kann“, sagte Duba.