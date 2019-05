Handball : Ingo Häußler neuer Trainer der Adler-Frauen

Krefeld (svs) Nach einer mehrmonatigen Suche in Folge des Rückzugs von Uwe Kiel als Trainer der Adler-Damen in der Handball-Oberliga präsentierte der Verein nun für die kommende Spielzeit einen Nachfolger. Damit rückt Maike Lauffs, die in der Rückrunde den Posten als Cheftrainerin übernommen hatte, wieder ins zweite Glied und wird wieder als Co-Trainerin für das Team mitverantwortlich sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Mannschaft hatte nach einer starken Saison in den letzten Spielen etwas abgebaut und war am Ende auf Platz sechs eingekommen.