Tennis : TV 03 SG gewinnt das Derby

Krefeld Die Damen 30 des Clubs bezwangen Rot-Weiß Kempen mit 6:3.

Mit einem 7:2-Erfolg gegen den Kölner HTC BW starteten die Damen 40 von Blau-Weiß in die neue Regionalliga-Saison. Auf den Punkt genau war das Team fit und ließ den Gegnerinnen insbesondere in den Einzeln kaum Siegchancen. „Wir freuen uns, dass wir direkt im ersten Spiel punkten konnten. Aber wir hatten schon schöneres Tenniswetter“, sagte Teamchefin Dorit Kersten. Starker Regen war ein ständigen Begleiter. Die Austragung der Doppel fand dann in der Halle statt. Bis zu diesem Zeitpunkt stand es aber schon 5:1 für Krefeld.