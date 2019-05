Fußball-Bezirksliga : Grefrath und Tönisberg verlieren

Krefeld Das Ernst-Team ist nach einer 0:1-Niederlage in Kleinenbroich wieder Vorletzter.

(WeFu) Sichtlich verärgert war Tönisbergs Trainer Karl-Heinz „Kalli“ Himmelmann nach der 1:2 (0:1)-Niederlage seiner Schützlinge in der Fußball-Bezirksliga beim Abstiegskandidaten Dülkener FC. „So wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, kann man sich nicht präsentieren. Vor allen Dingen den Mannschaften gegenüber, die auch um den Klassenerhalt spielen“, lautet sein klares Statement gleich nach dem Abpfiff.

Das sah im ersten Durchgang noch alles ganz anders aus. Die Rot-Weißen diktierten die Begegnung. Da nur zu bemängeln, dass reihenweise beste Möglichkeiten nicht zur Führung genutzt wurden. Das machten die Hausherren, die sich im wahrsten Sinne des Wortes förmlich in die Partie kämpften, besser. Mit ihrer ersten Chance kamen sie gleich durch Marvin Schmidder per sehenswerten Fallrückzieher zur Führung (37.). Bestens ins Konzept passte den Dülkenern, dass Andy-Björn Schmitt drei Zeigerumdrehungen nach Wiederbeginn auf 2:0 erhöhte. Er stand nach einer Krüger-Ecke am zweiten Pfosten alleine und köpfte ein. Kurz danach verkürzte Niklas Jahny zwar (50.), aber danach war es vorbei mit der Herrlichkeit.