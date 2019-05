Hockey : CHTC-Damen kassieren ihre dritte Saisonniederlage

Krefeld In der 2. Hockey-Bundesliga gab es 0:1 gegen Bonn.

(nose) Im ersten Heimspiel der Zweiliga-Rückrunde mussten sich Hockey-Damen des Crefelder HTC knapp mit 0:1 dem Bonner THV geschlagen geben. Dennoch verteidigen sie als Aufsteiger den guten vierten Tabellenplatz mit einem deutlichen Vorsprung auf den Tabellenkeller. Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und setzten die Gegner in der ersten Viertelstunde ordentlich unter Druck, versäumten aber, dies in Tore umzumünzen. Anschließend wendete sich das Spielgeschehen zugunsten der Gäste. Während den Krefelderinnen die Sicherheit und Zielstrebigkeit im eigenen Angriff fehlte, erarbeiteten sich die Bonnerinnen zahlreiche Kreisszenen. Daher war die Führung Mitte des zweiten Viertels, die Bonner Angreiferin mussten freistehend am langen Pfosten nur noch einschieben, hochverdient. Beide Teams gelang es nur selten das Mittelfeld schnell zu überbrücken, so dass ein großer Teil des Geschehens dort stattfand.