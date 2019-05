Skaterhockey : Skating Bears gelingt knapper Sieg gegen Bissendorf

Krefeld (F.L.) Die Skating Bears haben in der Bundesliga mit einem 7:6 bei den Bissendorfern Panther nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg eingefahren und damit den zweiten Tabellenplatz gesichert. Schon nach 90 Sekunden brachte Top-Scorer Pascal Mackenstein die Bears mit 1:0 in Führung.

Im letzten Spielabschnitt ging Bissendorf sogar Führung, doch auch Krefeld gelang es auszugleichen und in der 56. Minute durch Max Zillen den Schlusspunkt zum Sieg zu setzen. „Es war wie erwartet ein schweres Spiel. Bissendorf hat sehr diszipliniert gespielt und unsere Fehler ausgenutzt. Davon haben wir zu viele und das Spiel damit unnötig spannend gemacht. Zum Ende haben wir uns gefangen und in den den letzten Minuten eine Unterzahlsituation drei gegen fünf gut überstanden. Unser Goalie René Hippler hat gerade in dieser Phase eine gute Leistung gezeigt. Der Sieg geht nach dem Spielverlauf so knapp in Ordnung“, sagte Bears-Trainer Fabian Peelen nach dem Spiel.