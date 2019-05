Handball : Adler-Teams punkten zum Abschluss

Krefeld Die Königshofer Männer verabschieden sich mit einem 37:37 gegen den VfB Homberg aus der Nordrheinliga.

„Die Strafen waren schon okay. Ich hätte vielleicht ein, zwei nicht gegeben, aber im Grundsatz war es in Ordnung. Da müssen wir cleverer sein. Das Team hat danach aber tollen Charakter gezeigt und sich nicht hängen gelassen. Obwohl ich am Spielende nur noch den Ersatztorwart auf der Bank hatte“, sagte Timofte. Ersatztorwart war in den letzten zehn Minuten der bislang oft überragende Florian Lindenau. Denn Jannik Keber bekam in der Schlussphase noch seine Bewährungschance und hielt gut. Den Punkt sicherte am Ende der einmal mehr starke Erik Hampel, der mit neun Treffern auch bester Werfer wurde, mit dem 37:37 kurz vor dem Spielende. Damit gehen die Adler als Tabellenletzter den bitteren Gang in die Oberliga, der fast noch vermieden worden wäre. Die komplett neu zusammengestellte Mannschaft hatte speziell in der Hinrunde nie zu ihrem Spiel gefunden und erst nach dem Trainerwechsel unter Timofte richtig aufgedreht. „Wir haben in jedem Fall einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und gehen optimistisch in die neue Saison“, sagte der Übungsleiter.