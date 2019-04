Handball : ATV bleibt Auswärtsschwäche treu

Aldekerk Dritte Handball-Liga der Frauen: 23:31 (10:15) bei der HSG Blomberg-Lippe II

Für die Aldekerker Drittliga-Handballerinnen blieb’s auch am vorletzten Spieltag dabei: In der Fremde gibt es für die Grün-Weißen so gut wie nichts zu holen. Gab es vor der Abreise ins Lipperland noch Hoffnung auf Punkte in Blomberg, so war diese spätestens kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit zerstört.