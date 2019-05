Am Wochenende beim CHTC : Deutschlands größtes Hockeyevent

Im Vorjahr scheiterte Düsseldorf mit Selin Oruz (Nr. 14) knapp im Halbfinale. Vor erneut vollen Rängen will sie nun mehr. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Am Wochenende steigt an der Hüttenallee zum zweiten Mal das Final Four um die Deutsche Meisterschaft im Hockey. Freitag steht das Abschiedsspiel für zwei CHTC-Clublegenden und ein Konzert an. Der Vorverkauf läuft hervorragend.

Von Sven Schalljo

Es ist eines der größten Sportereignisse in Krefeld in diesem Jahr. Schon jetzt ist sicher: Über 8000 Besucher werden am Samstag und Sonntag beim Final-Four-Turnier um die Deutsche Meisterschaft im Feldhockey zugegen sein. Rund 3600 Tickets sind, bei einer Tribünenkapazität von 4680 Zuschauern, für den Samstag abgesetzt. „Für den Sonntag gibt es noch Karten. Aber das gute Wetter, das sich den Vorhersagen gemäß auch für das Wochenende halten soll, zeigt sich deutlich. In den vergangenen Tagen hat die Kartennachfrage deutlich angezogen. Es empfiehlt sich tatsächlich, den Vorverkauf zu nutzen. Es ist nicht mehr ausgeschlossen, dass es an der Tageskasse keine Karten mehr für den Endspieltag gibt“, sagt CHTC-Clubmanager Robert Haake.

Sportlich gesehen ist Krefeld vor allem im Damenteam des Düsseldorfer HC gut vertreten. In Nationalspielerin Selin Oruz und den Juniorennationalspielerinnen Lisa Nolte und Sara Strauß spielen gleich drei junge Frauen in der Landeshauptstadt, die an der Hüttenallee das Hockeyspielen erlernt haben. Oruz’ Bruder Timur steht in Diensten von Rot-Weiß-Köln und Anne Schröder steht beim Club an der Alster aus Hamburg unter Vertrag. Sie alle zählen zum engeren Favoritenkreis. Schröders Hamburger sind Titelverteidigerinnen bei den Damen. Köln geht als Tabellen-Zweiter ins Rennen. Düsseldorf startet von Position drei ins Rennen, ist in seinem Halbfinale gegen den Mannheimer HC aber keinesfalls chancenlos. „Wir wollen besser abschneiden, als vor einem Jahr“, sagte Selin Oruz schon vor Wochen, als sie zu einem Pressegespräch an der Hüttenallee zu Gast war. 2018 war ihre Mannschaft im Halbfinale hauchdünn und durchaus unglücklich an Schröders Club an der Alster gescheitert.

Info Neues LED-Flutlicht für den Endspielplatz Eine neue Flutlichtanlage wird installiert. Sie spart bis zu 90 Prozent Strom bei 700, statt bisher 250, Lux Ausleuchtung. Eigentlich ist sie nicht für das Final-Four, sondern für die Pro-League vorgesehen, da die Meisterschaftsspiele nachmittags stattfinden.

Eingeläutet wird das Wochenende in diesem Jahr durch das Abschiedsspiel für die Olympiasieger und CHTC-Legenden Oskar Deeke und Linus Butt am Freitagabend um 18.30 Uhr. Hier ist der Eintritt frei. Allerdings spenden Sponsoren für jeden Gast einen fixen Geldbetrag für einen guten Zweck. Die Gastgeber werden selbst erneut nicht mit von der Partie sein, wenn es Tags darauf um Meisterehren geht. Das junge Team, das unter anderem durch die Rücktritte von Deecke und Butt einen Umbruch vollzog, landete nach einer soliden Saison auf Rang acht.