Hockey : Wie Michlers dem Iren Matthew Bell das Leben retten

Krefeld Die Hockey-Familie – das ist oft mehr als nur ein Begriff. Das wissen sie auch beim Crefelder HTC zu schätzen. In einem Fall war der Zusammenhalt sogar Leben rettend. Eine ganz besondere Geschichte.

Die sportliche Verantwortung liegt zwar bei den Cheftrainern, Andre Schiefer bei den Damen und dem ehemaligen CHTC-Spieler Ronan Gormley bei den Herren, doch damit die Aktiven in der Lage sind gute Leistungen abzurufen, ist viel mehr als nur die sportliche Arbeit nötig. Dies fängt bei der Organisation von Spielansetzungen und den zahlreichen Reisen quer durch Deutschland an, geht über die Verpflegung während der Spiele bis zu Aspekten, die über den eigentlichen Sport hinaus reichen.

Dieser wird auch dadurch verstärkt, dass ihr Sohn Linus (22) bei den Herren spielt und mittlerweile der Kapitän ist. Auch Tochter Nike (20) ist als Spielführerin fester Bestandteil des Damenteams. Und auch die jüngeren Zwillinge Nele und Lotta spielen in der Jugend des Krefelder Vereins. Damit treten die vier Kinder ganz in die Fußstapfen ihres Vaters Klaus Michler, seines Zeichens langjähriger Hockeyspieler und Olympiasieger von 1992 sowie Facharzt für Orthopädie. Oft nimmt die Familie neue Spielerinnen und Spieler für eine Übergangszeit bei sich auf, bis diese eine Wohnung gefunden haben, so dass bereits Aktive aus Irland, Neuseeland und Indien bei ihnen gewohnt haben.

Eine außergewöhnliche Geschichte erlebte sie mit dem irischen Spieler Matthew Bell. Nach einer kurzen Zwischenstation im Ausland kehrte er 2019 zum CHTC zurück. Plötzlich brach er während eines Abendessens am Buffet zusammen. Da dies nicht der erste Vorfall war und er bereits vorher über Sehstörungen und Kopfschmerzen beklagt hatte, wollten Perdita und ihr Mann Klaus auf Nummer sicher gehen und besorgten dem 27-jährigen einen MRT-Termin. Mit dem Ergebnis folgte der Schock: Matthew Bell hatte einen Tumor im Kopf, der so groß wie drei Golfbälle war und bereits großen Druck auf sein Gehirn ausübte und somit die Symptome verursachte. Quasi mit dem MRT-Ergebnissen in der Hand folgte eine Einweisung ins Krankenhaus und eine Not-OP. Seine Eltern, die in aller Eile verständigt wurden und aus Irland einflogen, trafen erst nach Beginn des Eingriffs ein. Die Ärzte konnten erfolgreich den Großteil des Tumors entfernen, doch der junge Ire musste noch mehrere Wochen und aufgrund weiterer Operationen im Krankenhaus verbringen. In der Folgezeit musste er erst wieder grundlegende Fähigkeiten wie sprechen und laufen erlernen.