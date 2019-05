Landesligist VfR Fischeln : Sommerfußball in der Frühlingsfrische

Takuma Misumi, der hier einen Pass spielt, brachte den VfR in Führung. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Fußball-Landesligist VfR Fischeln unterliegt dem Rather SV trotz Halbzeitführung durch Takuma Misumi am Ende mit 1:3. Kevin Breuer wird mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht.

„Wenn es nur noch um die Goldene Ananas geht, ist es schwer, die Spieler zu motivieren“, sagte Fischelns Co-Trainer Kevin Enke zu der 1:3 (1:0) Heimniederlage seiner Grün-Weißen gegen den Tabellennachbarn Rather SV. Enke hatte den verhinderten Trainer Fabian Wiegers an der Seitenlinie vertreten. Sieht man einmal davon ab, dass die Temperaturen nicht sommerlich waren, war es Sommerfußball den die rund 50 Zuschauer am Sonntag im Willi-Schlösser-Sportpark beim Aufeinandertreffen des Tabellensiebten gegen den Achten zu sehen bekamen. Überschattet wurde die Partie von zwei schweren Verletzungen. Zum einen erwischte es Gästespieler Nico Stillger, der mit einer blutenden Gesichtsverletzung - Verdacht auf Nasenbeinbruch - in der 85. Minute das Spielfeld verlassen musste. Und zum anderen Fischelns Kevin Breuer, der in der 75. Minute mit einer Schulterverletzung ausgewechselt und nach Spielende mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Dabei hatte es für Fischeln gar nicht schlecht begonnen. Und das obwohl Enke in der bereits 15. Spielminute gezwungen war, den verletzten Melih Karakas zu ersetzen. Aber mit der Einwechslung des erst 18-jährigen Ilay Baris bewies er ein glückliches Händchen, denn der A-Jugendliche sorgte auf der linken Angriffsseite für mächtig Dampf. So auch in Spielminute 18, als er butterweich in den Strafraum flankte, doch Takuma Misumi mit einem Kopfball nur den Pfosten traf. Besser machte es der Japaner nach einer halben Stunde, als Breuer in der Mitte schön durch steckte und Misumi Sekundenbruchteile vor dem heraus stürzenden Gästetorwart Max Möllemann am Ball war und so die 1:0 Führung erzielte.

Info Noch zweimal auswärts, einmal daheim Noch drei Spieltage stehen in der Gruppe 1 der Landesliga an. Fischeln tritt dabei am kommenden Freitag in Odenkirchen an. Danach folgen die Heímpartie gegen Wuppertal-Vohwinkel ehe eszum Abschluss am 2. Juni zur SSVg Heiligenhaus geht.

„In der Pause hatten wir uns vorgenommen, so in der Ordnung weiter zu spielen und möglichst schnell die Partie zu entscheiden“, berichtete Enke aus der Kabine. Ein Unterfangen, das gründlich misslang, denn als in der 53. Minute Selcuk Yavuz frei vor Fischelns Torwart Simon Gerdts auftauchte, holte dieser ihn von den Beinen. Schiedsrichter Marvin Dominik Szlapa zeigte Gerdts Gelb und verhängte einen Strafstoß, den der Gefoulte sicher zum 1:1 (54.) verwandelte. Wenig später tauchte - mustergültig frei gespielt - wieder Yavuz im Strafraum auf und erzielte per Flachschuss die 2:1 Führung der Gäste´(60.). Und als in dieser Phase Fischeln seine kreativen Offensivkräfte David Machnik - ausgewechselt nach Kräfteverschleiß - und Breuer verlor, ging nicht mehr viel nach vorne. Im Gegenteil, der eingewechselte Ibrahim Dogan erzielte in der 62. Minute den Treffer zum 1:3 Endstand. Dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel, hatten die Fischelner Enes Bilgicli zu verdanken, der in der 79. Minute einen weiteren Strafstoß an die Querlatte knallte. Vorausgegangen war ein Foul von Philip Reichardt an Stillger, das dieser mit einer blutenden Gesichtsverletzung bezahlte und ihn am Weiterspielen hinderte.