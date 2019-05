Fußball-Bezirksliga : Mrosek, Jeegers und Benli treffen für den VfL Tönisberg

Krefeld (WeFu) So schön kann Fußball sein, wenn es für beide Mannschaften nur noch um die Goldene Ananas geht. So geschehen in der Partie des VfL Tönisberg gegen Fortuna Dilkrath, die die Himmelmann-Auswahl mit 3:1 (0:0) für sich entschied.

Und die wenigen Zuschauer hatten großen Spaß daran, wie flott und offensiv beide zu Werke gingen. Das dann unter dem Strich die drei Punkte auch verdient bei den Rot-Weißen blieben, war das Sahnehäubchen eines gelungenen Spätnachmittags. Das Spiel wurde wegen des Nachwuchsturniers erst um 18 Uhr angepfiffen.