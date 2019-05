Fußball-Kreisliga : Aufatmen beim VfL Willich und Linner SV

Krefeld Das Kreis-Sportgericht gibt dem Einspruch des Fußball-Kreisligisten Linner SV statt, weshalb es beim 1:1 gegen den TSV Kaldenkirchen bleibt.

Bis vor kurzem schienen die Grenzler damit auch den gewünschten Erfolg zu haben. Doch weil die Linner Verantwortlichen in die Berufung gingen und mit den vorhandenen Fakten überzeugen konnten, befand das Kreis-Sportgericht den Einsatz und die weitere Handhabung in Sachen Vrebac, der längst in seiner österreichischen Heimat dem Futsal frönt, für in Ordnung. Fazit: Der abstiegsbedrohte Linner SV behält den einen wichtigen Zähler und der Tabellenzweite VfL Willich hält sich die Kaldenkirchener, die morgen spielfrei sind, mindestens weiter einen Punkt vom Hals. Und gelingt dem Theißen-Team gegen die strauchelnde Zweitvertretung aus Fischeln der eingeplante Sieg, würde der Vorsprung auf beruhigende vier Zähler anwachsen. Da könnte dann die Partie des VfL am letzten Spieltag in Kaldenkirchen absolut ihren Endspielcharakter verlieren.