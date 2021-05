Jugendhandball : TSV Bayer steht im im DM-Halbfinale

Dormagen Nach der 40:32-Galavorstellung im Hinspiel bei der SG Flensburg-Handewitt reicht Nachwuchs-Handballern aus Dormagen im Rückspiel ein 36:36.

Im freundlichen Ausweichquartier Ostermann-Arena in Leverkusen gab es für die Gastgeber am Sonntag nur eine kritische Phase: Durch Treffer von Mikael Helmersson und Leve Carstensen ging Flensburg in der 15. Minute mit 9:6 in Führung. Pütz, der wiederum den an Corona erkrankten Chefcoach David Röhrig vertrat, reagierte darauf mit einer Auszeit. Doch Hauke Frahm erhöhte auf 10:6. Und der Dormagener Alexander Schoss musste für zwei Minuten auf die Bank. Kurz darauf trat Helmersson zum Siebenmeter an, scheiterte aber am wieder großartigen Jonas Bang (zehn gehaltene Bälle) im Kasten des TSV (18.). Besser machte das auf der anderen Seite nur wenig später Maximilian Hinrichs vom Siebenmeterpunkt: Im ersten Versuch behielt SG-Torhüter Felix Backhaus noch die Oberhand, doch der Nachwurf saß zum 7:10 (19.). Als der starke Lucas Rehfus, am Abend zuvor ebenso wie Aron Seesing, Christian Wilhelm und Sören Steinhaus noch mit den Zweitliga-Profis gegen Emsdetten im Einsatz, mit seinem Treffer zum 11:11 (25.) endgültig für Entspannung sorgte, war die Kuh vom Eis. Pütz stellte hinterher fest: „Wichtig war, das wir, als es bei uns nicht rund lief, cool geblieben sind.“