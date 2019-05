Sauer auf Stadt Krefeld : KFC-Investor Ponomarev droht mit Rückzug

Krefeld Der KFC Uerdingen ist aktuell in zahlreiche juristische Prozesse verwickelt. Geschäftsführer Frank Stüver bleibt aber entspannt. Investor und Präsident Mikhail Ponomarev ist derweil sauer auf die Stadt.

Ähnlich entspannt betrachtet Strüver die Aufregung angesichts der zahlreichen juristischen Prozesse. „Das ist bei einem Unternehmen, das so rasant wächst, normal“, findet er. „Es gibt dann freundliche Trennungen und solche, die nicht so schön sind. Einige landen vor dem Arbeitsgericht, das ist in der Wirtschaft ein normaler Vorgang.“ Dabei gehe es meist um Detailfragen. So soll es zum Beispiel im Fall von Ex-Trainer Michael Wiesinger sein, dessen Forderungen in Höhe von 180.000 Euro zum Großteil unstrittig sind. Es geht um die Aufstiegsprämie. 25.000 Euro sollte er für die Meisterschaft erhalten, beim Aufstieg in die Dritte Liga 50.000 Euro. Wiesinger will – obwohl er längst nicht mehr Trainer war – 75.000 Euro. Der KFC vertritt die Ansicht, dass die Meisterschaft Voraussetzung für Relegation und Aufstieg war, also in den 50.000 Euro enthalten ist.