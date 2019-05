43. Rund um Fischeln : Lars Linden nutzt den Heimvorteil

Krefeld Der Fahrer von Staubwolke Fischeln gewinnt das Amateur-Rennen souverän. Auch sein Vereinskamerad Max Eißler hat beim U-19-Juniorenrennen die Nase vorn. Vorjahressieger Erik Vranken wird hier Fünfter.

Der Höhepunkt des Tages aus Sicht von Staubwolke Fischeln beim eigenen Rennen Rund um Fischeln erfolgte im Amateurrennen, in dem mit Lars Linden und Erik Vranken gleich zwei Fischelner am Start waren. Von Beginn an waren beide sehr aktiv und vor allem Linden war, in Absprache mit Vereinskamerad Vranken, sofort an einem Ausreißversuch beteiligt. Schnell setzte er sich ab, wurde aber am Ende doch wieder gestellt. Linden, der in dieser Saison bereits zuvor Siege verbucht hatte, ließ sich davon aber nicht entmutigen und sprang gemeinsam mit Vranken bei der nächsten Möglichkeit gleich wieder mit.