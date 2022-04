Rund um Fischeln : Das traditionsreiche Radrennen kehrt zurück

Zum letzten Mal fuhr 2019 ein Sieger bei „Rund in Fischeln„ als Sieger ins Ziel. Foto: Staubwolke Fischeln

Krefeld Die Corona-Pandemie hatte den Radrennfahrern quasi die Luft aus den Reifen gelassen. Aber nach zweijähriger Pause finden am kommenden Sonntag zum 44. Mal die Rennen „Rund in Fischeln“ statt.

Zwei Jahre konnte das traditionsreiche Radrennen „Rund in Fischeln“ nicht stattfinden, da die Pandemie Großveranstaltungen verhinderte. Doch am Sonntag, 24. April, hat das ein Ende. Dann werden, wie vor Corona auch, wieder Radfahrer in elf Rennen zwischen „Fette Reifen“ (Kinder, die nicht auf Rennrädern fahren/ Start 10.30 Uhr) und dem Hauptrennen KT und Elite-Amateure (Start 16.30) auf den insgesamt 1,35 Kilometer langen Rundkurs gehen.