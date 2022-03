Radsport-Bundesliga : Team Sportforum startet stark

Büttgen Das Bundesliga-Radsportteam aus Büttgen war beim Saisonauftaklt in Bruchsal auf Platz drei so gut wie noch nie zuvor. Bester Fahrer war Sven Thurau als Zehnter.

„Das Trainingslager hat sich ausgezahlt, zudem sind die Jungs motiviert und optimistisch in das erste Bundesliga-Rennen gestartet“, meinte Teammanager Lars Witte. Der Start auf die zwölf Runden mit je zwölf Kilometern verlief hektisch, da jeder auf dem engen Kurs so weit wie möglich vorne fahren wollte. Bereits in der zweiten Runde konnten sich zwei Fahrer absetzen, das Rennen verlief ab dort etwas ruhiger. Zur Rennmitte hin wurde das Tempo jedoch ziemlich verschärft, dennoch war Team Sportforum weiterhin mit fünf Fahrern an guter Position vertreten. Mit jeder Runde wurde das Feld wegen der anspruchsvollen Strecke deutlich dezimiert, viele Fahrer stiegen vorzeitig aus. Schlussendlich konnten sich fünf Fahrer absetzen, dahinter folgte die Gruppe um die Büttgener Sven Thurau und Felix Dierking. Der 25-jährige Thurau schloss das Rennen im finalen Sprint auf Platz zehn ab, Dierking beendete das Rennen auf Rang 14. Julius Domnick schloss das Rennen als 19. ab, Kilian Steigner schaffte es auf Platz 24. Das reichte in der Tagesmannschaftswertung zu Rang drei, ein Novum für das Team Sportforum . „Es war ein schwieriges und anspruchsvolles Rennen, aber wir haben als Team gut zusammengearbeitet“, sagte Sven Thurau. „Der Start in die Bundesliga lief ziemlich gut, jetzt können wir optimistisch den nächsten Rennen entgegenblicken.“