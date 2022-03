1:3 gegen Rot-Weiss Essen : Darum tut Fischelns Trainer Ronny Kockel sein Team leid

Krefeld Der Trainer des VfR Fischeln beklagt nach der 1:3-Niederlage im Achtelfinale des Niederheinpokals gegen den Bundesligisten Rot-Weiss Essen die Schiedsrichterleistung. Seine Mannschaft bot dem Favoriten gut Paroli.

Mehr als nur beachtlich haben sich die A-Junioren des VfR Fischeln im Achtelfinale des Fußball-Niederrheinpokals gegen den nur von der Papierform her übermächtigen Gegner Rot-Weiss Essen aus der Affäre gezogen. Dass der Bundesligist am Ende mit 3:1 (2:0) die Nase vorn hatte und erwartungsgemäß eine Runde weiter kam, ist in diesem Zusammenhang nur eine Randerscheinung. Mit allen Aktionen rund um das Spiel und nach Abzug der unvermeidbaren Kosten – die Gäste verzichteten übrigens auf ihren durchaus stattlichen Anteil – kamen für die Ukraine-Hilfe 580 Euro zusammen. Auf der anstehenden Jahreshauptversammlung wird dann noch einmal um eine Spende gebeten und danach das Geld an den Krefelder Radiosender „Welle Niederrhein“ übergeben, der über die entsprechenden Beziehungen verfügt.