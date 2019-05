Handball : Das erste Finale für die Eagles

Krefeld Die HSG Krefeld empfängt am Abend um 19 Uhr den HC Empor Rostock zum ersten Relegationsspiel. Die Eagles können in Bestbesetzung antreten, alle Spieler sind fit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(svs) Der Countdown läuft, die HSG Krefeld fiebert der Relegation gegen Empor Rostock entgegen. Vor einer proppevollen Glockenspitzhalle steht die Mannschaft von Ronny Rogawska vor der bislang größten Aufgabe der Vereinsgeschichte. „Jetzt sind es Spiele, die schon auf Zweitliganiveau sind. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben und müssen geduldig sein. Einfache Tore, wie wir sie unter der Saison hin und wieder erzielt haben, wird es in diesem Spiel vermutlich nicht geben“, blickt der Däne auf das richtungweisende Heimspiel.

Ein Erfolg wäre auch deshalb wichtig, weil Rostock, wie auch die Eagles, in der gesamten Saison keinen Punkt in heimischer Halle abgab und auch den großen Konkurrenten um die Nordmeisterschaft, Eintracht Hildesheim, mit 31:21 nach Hause schickte. Rogawska sieht den Schlüssel vor allem in der Defensive. „Ich glaube, die Abwehr könnte den Ausschlag geben. Aber es kann natürlich auch immer sein, dass sich das Spiel ganz anders entwickelt. Aber klar, Abwehr und Torhüter sind in solchen Spielen meist entscheidend“, befindet er.

Die Krefelder jedenfalls gehen mit vollem Kader in das Spiel. „Wir haben alle Mann an Bord. Es gibt einige kleine Blessuren, aber jeder Spieler ist einsatzbereit“, freut sich der HSG-Trainer über die Bestbesetzung im entscheidenden Moment. Welcher Spieler am Ende nicht zum Einsatz kommt, hat er noch nicht entschieden. „Ich werde einige Jungs auf Abruf auf den Spielbericht setzen und dann einsetzen, wenn sie gebraucht werden. Am Ende kann es immer ganz schnell gehen. Eine Verletzung und schon ist jemand, der zunächst draußen saß, ganz wichtig“, erläutert der Übungsleiter.