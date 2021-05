Fußball : SV Straelen spielt im Pokal-Halbfinale bei Rot-Weiss Essen

Straelen Der Regionalligist muss am kommenden Mittwoch bei Titelverteidiger RWE antreten, der sein Viertelfinal-Spiel bei RW Oberhausen mit 4:1 gewinnt.

„Wir freuen uns sehr auf die Partie in Essen, auf die wir uns jetzt in aller Ruhe vorbereiten können, weil wir am Wochenende in der Meisterschaft spielfrei haben. Das wird noch einmal ein echtes Highlight“, sagte Benedict Weeks, der am Mittwochabend Zeuge der Begegnung im Oberhausener Stadion Niederrhein war. Der SV Straelen wird zwar nur Außenseiter im Spiel beim Tabellenzweiten RWE sein. „Doch wir haben allen Grund, selbstbewusst in diese Partie zu gehen. Schließlich haben wir in der Meisterschaft gegen RW Essen vor kurzem eine gute Leistung gezeigt“, so Weeks. Der SVS stand Mitte April im Heimspiel gegen den Titelanwärter kurz vor einem überraschenden Punktgewinn. Die 0:2-Niederlage im Stadion an der Römerstraße wurde erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit besiegelt, nachdem der Gastgeber in Hälfte zwei mehr vom Spiel gehabt hatte.