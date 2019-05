Handball : Adler verpflichten Nachwusspieler Eiker

Krefeld (svs) Die Adler Königshof melden ihre zweite Neuverpflichtung für die erste Herrenmannschaft, die im kommenden Jahr nach zwei Jahren in der Nordrheinliga wieder in der Oberliga an den Start gehen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei kehrt ein alter Bekannter an die Johannes-Blum-Straße zurück. Elias Eiker kommt von A-Jugend-Bundesligist TuSEM Essen zurück zu seiner alten Wirkungsstätte. Der noch 18 Jahre alte Linkshänder (Geburtstag 31.Mai 2000) begann mit dem Handballsport in Königshof, ehe er sich in der C-Jugend Bayer 05 Uerdingen anschloss. Von dort wechselte er schließlich zum früheren Serienmeister nach Essen, wo er in der B-Jugend-Nordrheinliga und der A-Jugend-Bundesliga auflief.