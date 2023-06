Hockey-Bundesliga Torschützenkönig Masi Pfandt bleibt beim Crefelder HTC

Masi Pfandt ist zielstrebig und erfolgsorientiert. Er weiß ziemlich genau, was er wann machen muss. Das zeichnet ihn aber nicht nur als Torjäger in der Hockey-Bundesliga aus, sondern auch als Student. Als am Sonntag das Endspiel zwischen dem Mannheimer HC und Rot-Weiss Köln angepfiffen wurde, war er nicht etwa vor Ort, sondern saß am Schreibtisch und büffelte. „Bei uns ist gerade die Phase der Klausuren“, berichtete der Marketing Management Student der Fontys International Business School in Venlo. Für Pfandt war Köln der Favorit: „Wenn es drauf ankommt, sind sie unfassbar konstant.“ Mit seiner Prognose lag er goldrichtig, denn die Kölner gewannen 3:2 und machten damit ihren dritten Titelgewinn in Folge perfekt.