Fussball SC St. Tönis hat mit dem Cronenberger SC noch eine Rechnung offen

Unabhängig davon bleibt festzuhalten, dass der SC in der nächsten Saison mit der Masse des aktuellen Kaders weiter arbeiten kann. Was die Weiterentwicklung junger Spieler, die schon in dieser Saison sichtbare Fortschritte machten, und der Mannschaft als Ganzes angeht, ist das ein begrüßenswerter Schritt, der obendrein für Konituität spricht. Darüber hinaus ist es ein untrügliches Zeichen für eine gelungene Zusammenstellung des Kaders – nicht nur in sportlicher, sondern auch in zwischenmenschlicher Hinsicht. Was diese Saison angeht, kann Thamm ein positives Fazit ziehen: „Für ganz schlechte Spiele brauche ich keine Hand, um sie abzuzählen.“