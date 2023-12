Bundesliga Die Ringer des KSK und der „Fluch der guten Tat“

Der KSK Konkordia Neuss steht gleich in seiner ersten Saison nach der Rückkehr in die Ringer-Bundesliga West in den Play-off um die Deutsche Meisterschaft – und hat jetzt mit dem „Fluch der guten Tat“ zu kämpfen. Im Viertelfinale bekommt es der Aufsteiger mit dem KSV Köllerbach zu tun, tritt am Samstag (19.30 Uhr, Kyllberghalle in Püttlingen) zunächst auswärts an und ist am 30. Dezember (19 Uhr) in der Stadionhalle Gastgeber der Saarländer. „Aus sportlicher Sicht strotzen wir aktuell vor Stolz“, sagt Vorsitzender Ismet Cetin: „Wir gehören zu den besten acht Teams in Deutschland und haben uns zum ersten Mal seit 2008 wieder für die Endrunde qualifiziert.“ Indes, fügt Cetin an, „finanziell gesehen reißt dieser unerwartete Erfolg leider ein großes Loch in unser Budget. Die zusätzlichen Kosten des Viertelfinales mit Heim- und Auswärtskampf belaufen sich auf etwa 15.000 Euro.“