Trotz des Erfolgs Große Unruhe beim SC St. Tönis

Eine Mammut-Saison mit 40 Spieltagen ist beendet. Gerne hätte sich der SC St. Tönis mit einem Sieg gegen den Cronenberger SC verabschiedet. Doch daraus wurde nichts. Nach 90 Minuten teilten sich beide Mannschaften in einem sommerlichen Kick durch ein 2:2 (1:0) die Punkte. Trainer Alexander Thamm hätte nach dem bereits feststehenden Klassenerhalt gegen den Absteiger gerne noch den 14. Saisonsieg eingefahren, konnte am Ende aber doch mit dem Unentschieden leben: „Wir hätten super gerne gewonnen. Aber es ist halt so.“ Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 13 Siegen, 14 Unentschieden und 13 Niederlagen beendet der SC eine von Höhen, einer langen Durststrecke und einem am Ende quälenden Kampf um den Ligaverbleib geprägten Saison auf dem 14. Tabellenplatz. Im Nachhinein zeigte sich auch, wie wertvoll das Unentschieden beim MSV Düsseldorf war. Denn nach dem Sieg des MSV in Uerdingen hätte es bei einer Niederlage in Eller noch einmal richtig eng werden können. Hinter dem SC liegt eine Saison, in der Thamm mit seinem Trainerstab und der Mannschaft unter Beweis stellte, dass sie zu Recht in dieser Liga verbleiben. In der neuen Saison muss sie es erneut zeigen.