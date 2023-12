Kooperation mit Sky RTL zeigt künftig sieben Formel-1-Rennen, 2. Bundesliga und Premier League

In Nico Hülkenberg im unterlegenen Haas gab es in diesem Jahr nur einen deutschen Stammfahrer, Mick Schumacher ist nur Ersatz bei Mercedes. An dieser Konstellation wird sich auch 2024 nichts ändern. Einen Grand Prix in Deutschland wird es kommende Saison auch nicht geben. Zuletzt hatte es ein Rennen in Deutschland 2020 gegeben, der Nürburgring war damals während der Corona-Pandemie eingesprungen.