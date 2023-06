Rudern Lena Giesing bei der Junioren-WM am Start

Die internationale Regatta für Juniorinnen und Junioren, die in Hamburg ausgetragen wurde, dient der internationalen Standortbestimmung und der Formierung der Junioren-Nationalmannschaft für die Weltmeisterchaft in Paris. Nach der ersten Kleinboot-Überprüfung Mitte April in Brandenburg hatte sich Lena Giesing vom Crefelder Ruder-Club (CRC) mit Platz vier bereits für den Einsatz in der Junioren-Nationalmannschaft empfohlen. In Hamburg zur zweiten und abschließenden Rangliste konnte sie noch ein Schippchen drauflegen und kam auf Platz zwei ins Ziel. Damit ist Giesing für die Junioren-Nationalmannschaft qualifiziert und auf jeden Fall im August in Paris dabei. Offen ist noch die Frage in welcher Bootsklasse sie bei der WM an den Start gehen wird. Diese Entscheidung fällt erst in drei Wochen zur Deutschen Jugendmeisterschaft, wenn der Rest der Nationalmannschaft nominiert wird.