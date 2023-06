Zweite Niederlage Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen 08 sind Vizemeister

Berlin war für die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen 08 zumindest aus sportlicher Sicht keine Reise wert. Die Mannschaft von Trainer George Triantafyllou, die bereits das erste Play-off-Finale um die Deutsche Meisterschaft daheim mit 8:13 verloren hatte, ging an der Spree unter. Die Gäste unterlagen mit 5:14 (0:6, 0:6, 1:2, 4:0). Zur Halbzeit war die Partie längst entscheiden und es spricht für die Klasse und Größe der Gastgeberinnen, dass sie das letzte Viertel quasi abschenkten. Die Tore für die Uerdingerinnen, die das deutlich jüngere Team stellten, erzielten Franka Lipinski, Nele Baumbach, Sophie Gromann, Sinia Plotz und Kapitän Aylin Fry. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht am Spiel teilgenommen, Chancen nicht verwertet und wurde in der Verteidigung mit leichten Toren bestraft“, sagt Fry. „Nur das letzte Viertel konnten wir für uns entscheiden, wo es aber leider schon zu spät war. Haben unter unseren Erwartungen gespielt und nicht das gezeigt, was wir wirklich können.“