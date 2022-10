Beim 1. FC Kleve : SC St. Tönis will sich weitere Luft verschaffen

Niklas Withofs hat wieder mit dem Lauftraining begonnen. Foto: Jakob Klos

St. Tönis Fußball-Oberligist SC St. Tönis will sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Dabei wäre ein Sieg beim 1. FC Kleve äußerst hilfreich. Trainer Alexander Thamm will die Chance beim Schopfe packen.

Alexander Thamm ist zufrieden. Sechs Punkte holte der Trainer des SC St. Tönis mit seiner Mannschaft in der Englischen Woche der Fußball-Oberliga. Vor allem der abschließende 3:1-Sieg gegen TuRU Düsseldorf freute den 39-Jährigen: „Das war ein richtig gutes Spiel von uns. Der Sieg war hoch verdient.“ Nur eines passte Thamm nicht: die Anzahl der gegnerischen Torchancen: „Das war zu viel. Positiv war sicher, dass wir wieder einen Rückstand gedreht haben. Aber das wird uns nicht immer gelingen. Daher müssen wir unsere Sinne schärfen, was die Defensive angeht.“

Der 15. Spieltag führt den SC morgen zum 1. FC Kleve, der mit 14 Punkten Rang 16 belegt und darum kämpft, den Anschluss zu behalten und möglichst den ersten Abstiegsplatz zu verlassen. Unter der Woche waren die Schwanenstädter im Niederrhein-Pokal im Einsatz und unterlagen Ligakonkurrent SV Sonsbeck durch einen frühen Elfmeter mit 0:1. Möglicherweise ist diese Zusatzschicht ein kleiner Vorteil für die Gäste, die sich in Ruhe auf den morgigen Gegner vorbereiten konnten. Thamm kennt das Team vom Bresserberg seit seiner eigenen aktiven Zeit: „Das war immer eine robuste und körperliche Mannschaft, die ein eingeschworener Haufen ist. Wir müssen sehen, dass wir uns über das Fußballerische ins Spiel reinkämpfen. Ich freue mich darauf. In diesem Stadion zu Gast zu sein, macht Spaß.“ Neben dem Spaß will Thamm natürlich auch Zählbares mitnehmen: „Wir haben wieder die große Chance, uns weiter Luft zu verschaffen.“