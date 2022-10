Königsallee und Lehmkuhle : Einbruchserie in Materborn: Polizei sucht Zeugen

Kleve-Materborn Einige Male blieb es beim Versuch, doch vier Mal waren die Täter erfolgreich. Nachdem sie Haus- und Kellertüren aufgehebelt hatte, machten sie Beute.

Eine Serie von Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen hat sich in den vergangenen Tagen in der Klever Oberstadt und in Materborn ereignet.

Gleich mehrmals versuchten der oder die Einbrecher, in Häuser an der Königsallee einzudringen. Vier Mal waren sie dabei erfolgreich: Im im Zeitraum von Dienstag, 18. Oktober, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, 19. Oktober, 10 Uhr, kam es an der Königsallee in Kleve zu vier Einbrüchen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufhebeln von Eingangs- und Kellertüren, Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten mehrere Kellerräume. Dabei entwendeten die Einbrecher laut Polizei unter anderem eine Stichsäge, einen Kinderwagen, ein graues Mountainbike sowie mehrere Paar Sportschuhe. An weiteren Gebäuden in der Königsallee kam es im selben Tatzeitraum zudem zu Einbruchsversuchen. Auch hier versuchten die Täter, sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen. Als das Öffnen nicht gelang, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab.