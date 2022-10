Hockey-Bundesliga : CHTC wieder mit Nicolas Acosta

Nicolas Acosta (rotes Trikot) ist in Hamburg dabei. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der argentinische Nationalspieler steht am Wochenende für die beiden Bundesligaspiele in Hamburg zur Verfügung. Die Krefelder fahren zwar als Außenseiter aber trotzdem selbstbewusst an die Alster.

Auch der dritte aufeinanderfolgende Doppelspieltag hält in Hamburg schwere Aufgaben für Hockeyherren des Crefelder HTC bereit. Der Tabellenfünfte einer engen Staffel A der Bundesliga tritt am Samstag um 1430 Uhr beim UHC Hamburg an und spielen tags darauf um 14 Uhr beim Harvestehuder THC.

Für die Seidenstädter geht es darum, das Selbstbewusstsein aus zwei starken Partien gegen Mülheim und Köln mitzunehmen und auch gegen die Clubs aus Deutschlands Hockeyhauptstadt zu bestehen. Dabei können sie wieder auf den technisch versierten Stürmer Nicolas Acosta zurückgreifen, der von seinem Einsatz mit der Argentinischen Nationalmannschaft zurück ist. Inwiefern weitere angeschlagene Spieler wieder einsatzbereit sind, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

„Wir wissen, was wir können, aber eben auch, dass wir als Aufsteiger klar als Außenseiter in die Partien gehen,“ betont der Sportliche Leiter des CHTC Johannes Schmitz. Dass diese Rolle wahrlich kein Hindernis für gute Leistungen ist, hat das Team bereits beim furiosen 4:3-Sieg in Mannheim sowie am vergangenen Wochenende gezeigt.

Für den UHC verlief die Saison mit fünf Siegen recht gut, dennoch mussten sie drei knappe Niederlagen, unter anderem gegen Aufsteiger München hinnehmen, und belegene Rang zwei. Das Team um Abwehrchef und Nationalspieler Benedikt Schwarzhaupt, der mit der bereits U21-Europameister, an der Seite von Linus Michler, und Vizeweltmeister wurde, stellt mit nur 15 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga. Die Herren von Coach Benedikt Schmidt-Busse haben mit Michel Struthoff, dessen Hockeywurzeln beim Gladbacher HTC liegen, und Hannes Müller weitere A-Kader Spieler in ihren Reihen. In der vergangenen Saison mussten sie sich im Viertelfinale dem späteren Meister RW Köln geschlagen geben.