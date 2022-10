Hockey-Bundesliga : CHTC bringt aus Hamburg drei Punkte mit

Masi Pfandt (li.) war in den beiden Spielen an der Alster mit drei Treffern bester Torschütze des CHTC. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Hockey-Bundesligist unterlag am Wochenende zunächst dem UHC mit 3:4 und setzte sich einen Tag später gegen den Havesterhuder TV mit 4:2 durch. Masi Pfandt war mit drei Treffer bester Torschütze des Teams.

Dass Krimis nicht nur im TV laufen, sondern auch auf dem Hockeyplatz stattfinden können, stellten die Hockey-Herren des Crefelder HTC am Wochenende gleich zweimal unter Beweis. Sowohl beim UHC Hamburg , wo sie erst spät mit 3:4 (3:0) unterlagen, als auch beim Harvestehuder THC, den sie mit 4:2 (1:0) schlugen, blieben die Partien bis in die Schlussminuten offen.

Beim UHC entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Gäste zunächst vor dem Tor deutlich Abschlussstärker agierten. Durch sehenswerte Treffer von Anton Boomes (11.) und Masi Pfandt (13.) gingen die Krefelder in Führung. Nur wenig später schraubte der wiedergenesene Christian von Ehren das Ergebnis sogar auf 3:0 (16.).

Die technisch versierten Hanseaten machten vom Wiederanpfiff Druck. In einer Schlussphase, in der Zeitstrafen auf beiden Seiten das Spiel etwas zerfahren werden ließ, nutzten die routinierten Hamburger Fehler der Gäste clever aus. Innerhalb von 16 Spielminuten drehten Florian Sperling, Tim Schwieren, Maximilian Kloss und Koji Yamasaki die Partie auf 4:3 (56.) und entrissen den Krefeldern so die Punkte.