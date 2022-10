Wasserball: Gergö Kovács neuer Trainer des SV Bayer Uerdingen 08​

Krefeld Beim SV Bayer Uerdingen 08 geht eine kleine Ära zu Ende. Trainer Marek Debski tritt aus persönlichen Gründen zurück. Warum Gergö Kovács sein Nachfolger wird.

(RP) In der Wasserballabteilung des SV Bayer Uerdingen 08 gibt es einige Änderungen. Marek Debski, der seit 2020 als Bundesliga-Trainer der Herren tätig war, hat sein Amt aus privaten Gründen aufgegeben. Marek Debski hat es in den zurückliegenden beiden Spielzeiten geschafft, die Mannschaft an die Spitze der B-Gruppe der Bundesliga zu führen und ist nur knapp am Aufstieg in die A-Gruppe gescheitert. „Für sein Engagement und Einsatz möchten wir uns ganz herzlich bedanken – vor allem für die schönen und spannenden Wasserball-Momente“, sagt Barbara Bujka vom SVB. „Wir wünschen Marek und seiner Familie alles gut für die Zukunft.“