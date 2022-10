Fußball : Frank Lambertz tritt beim TSV Bayer Dormagen zurück

Dormagen Am Dienstagabend entschieden das Trainer-Duo und der Vorstand des Fußball-Bezirksligisten TSV Bayer Dormagen, die Zusammenarbeit zu beenden.

Bereits in der vergangenen Saison blieb der TSV weit hinter den Erwartungen. „Wir wollen mindestens unter die Top 5“, hieß die Zielvorgabe, am Ende der Saison stand ein enttäuschender siebter Rang zu Buche, zudem konnte der Klassenerhalt erst wenige Spieltage vor Saisonende gesichert werden. „Die Mannschaft hat sich die letzten Jahre kaum verändert, deswegen wird es einen Umbruch geben“, kündigte Lambertz damals an. Und dieser erfolgte auch: In Niclas Kuypers und Alexander Hauptmann kamen zwei Landesliga-Stürmer, zudem wurden sechs weitere Akteure verpflichtet. Der Erfolg blieb jedoch weiter aus. Nach zehn Spielen stehen nur elf Zähler auf dem Dormagener Konto: Platz elf. Drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen lautet die maue Zwischenbilanz.