Hockey-Bundesliga : Ein Derby zum Abschluss der Hinrunde

Krefeld Das Beste kommt immer zum Schluss – auch diesmal? Bundesliga-Aufsteiger Crefelder HTC würde seine gute Hinrunde am Donnerstag nur allzu gerne mit einem Sieg beim Düsseldorfer HC beenden.

Bereits am Donnerstagabend um 19.30 Uhr steht in der nordrheinwestfäischen Landeshauptstadt das Nachbarschaftsduell zwischen dem Düsseldorfer HC und dem Crefelder HTC das letzte Spiel der Hinrunde in der Hockey-Bundesliga an. Dabei treffen zwei Teams aufeinander, die sich bestens kennen, bei denen die Vorzeichen aber kaum unterschiedlicher sein könnten: Während der CHTC nach guten Ergebnissen gegen Topteams weiter im Rennen ums Viertelfinale ist, wollen die Düsseldorfer im zehnten Saisonspiel endlich die ersten Punkte der neuen Spielzeit holen.