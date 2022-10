3. Handball-Bundesliga : Merten Krings freut sich auf Emsdetten

Mit seinem starken Durchsetungsvermögen ist Merten Krings nur schwer zu stoppen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Kapitän der HSG Krefeld Niederrhein spielte vier Jahren für den nächsten Gegner der Eagles. Mit seiner Rolle im Team ist er aktuell unzufrieden. Im Heimspiel gegen den Spitzenreiter hofft er auf zahlreiche Unterstützung der Fans.

Wenn am kommenden Samstag in der Glockenspitzhalle um 19 Uhr das Spitzenspiel der 3. Handball-Bundesliga, Gruppe West, zwischen der HSG Krefeld Niederrhein und dem TV Emsdetten angepfiffen wird, ist das für Merten Krings ein ganz besonderes Duell. Schließlich trug der Kapitän der Eagles vier Spielzeiten lang das Trikot der Gäste aus dem nördlichen Münsterland.

„Emsdetten ist für mich immer noch was Besonderes. Dort habe ich die schönste Zeit meiner Karriere verbracht. Daher ist das für mich kein einfaches Spiel. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Der Verein liegt mir immer noch sehr am Herzen und für den ich noch große Sympathien hege, natürlich nicht am Samstag.“

Info In der 2. Liga gab es zwei Niederlagen gegen TVE Die jüngsten beiden Begegnungen entschied der TV Emsdetten in der gemeinsamen Zweitliga-Saison für sich. 2019 verlor die HSG ihr Heimspiel mit 18:25. 2020 mussten sich die Eagles in Emsdetten mit 23:32 geschlagen geben. Tickets gibt es noch für einige Kategorien unter https://hsgkrefeld.reservix.de/events oder am Spieltag an der Abendkasse ab 17.30 Uhr.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf der HSG ist der Kapitän zufrieden: „Von der Punkteausbeute sind wir im Soll. Unser Anspruch ist es auch, die Gegner, die wir bisher hatten, zu schlagen, und das mehr oder weniger souverän.“ Der Gradmesser, wohin die Reise letztendlich geht, komme jetzt: „In den nächsten Spielen wird sich zeigen, ob wir uns oben festsetzen werden oder irgendwo auf den dritten oder vierten Platz stehen. Das wird sich im Spiel gegen Emsdetten herauskristallisieren.“

Die bisherigen Ergebnisse in der Westgruppe hat der 33-jährige Rückraumstratege schon so erwartet: „Alles verläuft eigentlich so, wie man sich das vorstellen konnte. nur Lemgo II müsste mehr Punkte haben, die spielen einen sehr schnellen Handball. Aldekerk hat sicher überrascht, die haben aber auch noch nicht gegen Topmannschaften gespielt.“

Im Vergleich zur Vorsaison sieht Krings ein deutlich stärkeres Eagles-Team: „Wir haben qualitativ und quantitativ einen besseren Kader, können aus dem Vollen schöpfen und über 60 Minuten einen Tempo-Handball spielen. Wir sind in der Lage, immer viele Tore zu werfen.“ Darunter habe zunächst noch die Abwehr gelitten: „Das war gegen Opladen schon deutlich besser. Unser Ziel muss sein, dass wir gegen solche Mannschaften nicht mehr als 26 Treffer kassieren.“

Überbewerten will er mit seiner Erfahrung die Entwicklung aber nicht: „In der Vorsaison hatten wird zu einem ähnlichen Zeitpunkt genauso viele Punkte. Wir müssen die Topspiele abwarten, um genau sagen zu können, wo wir stehen. In diesen Spielen muss man zeigen, dass man als Mannschaft funktioniert.“

Mit seiner eigenen Rolle im Team ist Krings aktuell nicht zufrieden. Schließlich stand nicht er seit dem Heimspiel gegen Minden II von Beginn an im Rückraum auf dem Parkett, sondern Neuzugang Tim Claasen: „Das ist für mich nicht einfach, damit umzugehen, weil ich mich selber anders sehe. Aufgrund meines Berufes habe ich viel zu tun. Aber es ist nicht mein Anspruch, auf der Bank zu sitzen. Dass ich nicht 60 Minuten spiele, ist klar und für mich auch ein Vorteil. So, wie die Situation für mich gerade ist, ist sie für mich nicht verständlich. Das darf ich auch sagen und dementsprechend artikulieren.“ Von seinen handballerischen Fähigkeiten müsse er die Nummer 1 im Rückraum sein: „Ich glaube, das darf ich aufgrund meiner Karriere sagen.“ Aber das sei keine Kritik an den Trainer: „Das ist meine subjektive Meinung. Als Spieler sieht man das anders. Für mich gilt es jetzt, die Situation so anzunehmen. Dann wird man sehen, wie sich das entwickelt.“ Für Trainer Mark Schmetz ist froh, dass er in der Mitte auf zwei starke Rückraumspieler bauen kann: „Beide ergänzen sich optimal. Wir wissen, wie wichtig Merten für uns ist.“

Obwohl er mit seiner Situation unzufrieden ist, steht für ihn natürlich die Mannschaft im Vordergrund: „Wichtig ist, dass wir jetzt gegen Emsdetten gewinnen. Wenn Tim zehn Tore wirft und wir gewinnen, bin ich nicht sauer. Aber ich glaube, dass man mich in solchen Spielen noch braucht.“