Fußball, Frauen-Bundesliga : Chancenausbeute ist das Manko

Stürmerin Kristin Kögel (am Ball) wartet noch auf ihr erstes Ligator in dieser Saison für Leverkusens Frauen. Foto: Bayer 04/Bayer 04 Leverkusen

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen wollen sich auswärts beim SC Freiburg wieder effizienter im Abschluss präsentieren.

Nach dem glänzenden Start in die neue Bundesliga-Saison sind Bayers Fußballerinnen durch zuletzt zwei Niederlagen aus der Spitzengruppe ins Tabellenmittelfeld abgerutscht. Das Team von Trainer Robert de Pauw belegt derzeit den siebten Platz – als viertes und letztes Team aus einem Quartett mit je zwei Siegen und Niederlagen. Schuld daran ist die negative Tordifferenz (-4). Deutlich besser in der Trefferstatistik steht der SC Freiburg da (+1) und belegt darum vor dem Duell mit den Leverkusenerinnen an diesem Samstag (14 Uhr) den vierten Rang. Spektakel war bislang garantiert, wenn die Breisgauerinnen auf dem Feld standen. 21 Treffer fielen in den Ligaspielen mit ihrer Beteiligung – so viele wie bei keinem anderen Erstligisten – dazu fünf weitere im Pokal beim 3:2 Erfolg nach Verlängerung beim Zweitliga-Spitzenreiter SG 99 Andernach.