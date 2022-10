Volleyball : Warum Roland Matzke selten Einzelgespräche führt

Krefeld Es ist nicht so, dass er selten mit den Spielern spricht. Nur Einzelgespräche führt Roland Matzke selten. Der Trainer des Volleyball-Verbandsligisten Verberger TV verfolgt eine andere Strategie.

Beide Volleyball-Mannschaften des Verberger TV stehen am Wochenende vor schweren Aufgaben, sie zu bewältigen, scheint allerdings nicht unmöglich. Es müssen aber Topleistungen abgeliefert werden, um erfolgreich zu sein.

Die Damen reisen zum TV Jahn Königshardt, wo sie auf den Tabellenführer der Verbandliga treffen. Trainer Markus Möbest rechnet dementsprechend mit einem starken Gegner, weist allerdings auch darauf hin, dass der Turnverein zuletzt gegen die TG Schwelm verloren hat. Die Mannschaften sind dieses Jahr sehr nah beieinander und in der Liga ist jeder in der Lage, jeden zu schlagen. „Wir brauchen sicherlich eine Topleistung“, sagt Möbest, der auf seine Kapitänin Caro Mrugalski verzichten muss, die sich im letzten Spiel verletzt hat. Die Ergebnisse des MRT-Termins folgen nächste Woche, dann gibt es eine sichere Diagnose. Wenngleich es ein schwieriges Spiel für die Verbergerinnen wird, so haben sie doch nichts zu verlieren und können frei aufspielen.