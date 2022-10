Eishockey-Oberliga : KEV 81 kann die vielen Ausfälle nicht kompensieren

Krefeld Die U23 des Krefelder EV 81 hat am Dienstag beim Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten Hannover Scorpions mit 2:7 (0:3, 1:1, 1:3). Unter den gegebenen personellen Voraussetzungen verkauften sich die Gäste noch gut.

(JH) Trainer Elmar Schmitz stand nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Alleine in der Abwehr musste der Übungsleiter in Julius Bauermeister, Markus Freis, Tobias Esch, Lars Ehrich und Matthias Onckels auf fünf Stammkräfte verzichten. Es standen in Paul Reiner und Dustin Reich nur zwei etatmäßige Oberligaverteidiger im Kader. Reich ging dabei auch noch angeschlagenen in die Partie, hielt aber bis zur Schlusssirene durch. Im Angriff fehlte Constantin Vogt, und Stammtorhüter Patrick Klein konnte auch nicht mit nach Hannover fahren, weil er beruflich verhindert war. Um diese Ausfälle zumindest nominell zu kompensieren, rutschten in Carl Konze, Janis Lachmann, Harry Karg und Denniss Kontseuss sowie Back-up-Goalie Leon Jessler gleich fünf Spieler aus der U20 in den Kader.