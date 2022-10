Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens bleiben nach 6:2-Erfolg in Neuss ganz oben

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens führen die Eishockey-Regionalliga an und siegen erneut, diesmal 6:2 beim Neusser EV. Favorit Neuwied lässt derweil in Dortmund Punkte liegen. Die Tabelle ist aber nicht gerade.

Das Spiel der Eishockey-Regionalliga am Neusser Südpark, in dem sich die Ratinger Ice Aliens über weite Strecken schwertaten, fiel mit 2:6 für die Gäste deutlicher aus als es in vielen Abschnitten tatsächlich war. Trainer Frank Gentges monierte nach der Partie, dass sein Team zu viele hundertprozentige Chancen nicht verwertet habe. Erst im letzten Drittel habe das Team es besser gemacht und die Begegnung letztlich verdient gewonnen.

Stattdessen fanden die Neusser immer wieder in die Partie und kamen in der 31. Minute durch Mettelkov zum Ausgleich. Doch Marcel Marten stellte in der 35. Minute die Führung wieder her. Den finalen Abschnitt nutzten die Ice Aliens, um die vorzeitige Entscheidung herbeizuführen. In der 41. Minute Malte Hodi und in der 43. Minute Maik Klingsporn schraubten das Ergebnis auf 5:2 hoch, in der 59. Minute traf Tim Brazda zum Endstand.