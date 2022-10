Eishockey-Oberliga : U23 des KEV hofft auf Unterstützung der Fans

Krefeld Das Eishockey-Oberligateam empfängt am Freitag um 19.30 Uhr die Hamburg Crocodiles, die sehr gut gestartet sind. Die U20 des KEV wartet auf den nächsten Spielplan. Ihr Trainer Robin Beckers ist in Finnland.

(JH) Die U23 des KEV 81 empfängt am Freitag um 19.30 Uhr (Live bei Sprade.TV) in der Rheinland den Tabellenzweiten Hamburg und ist am Sonntag um 19 Uhr beim derzeitigen Tabellenletzten Rostock zu Gast. Cheftrainer Elmar schmitz peilt zumindest drei Punkte am Wochenende an um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Auf dem ersten Blick scheint die Aufgabe an der Ostsee leichter zu lösen.